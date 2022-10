Neanche gli infortuni fermano il Milan: la furbata di Tonali e l’insospettabile Ballo-Touré lanciano Pioli. Ora il Chelsea | Primapagina (Di domenica 2 ottobre 2022) 2022-10-01 23:55:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Voi che non eravate al Castellani di Empoli e neppure seduti sul divano di casa o al bar davanti alla tv stenterete a credere che il 3-1 vittorioso del Milan ad Empoli nasca e rinasca tutto quanto nel giro di sedici minuti (dal 34’ al 50’ della ripersa), dunque nella coda sussultante del match, rimasto fino ad allora (34’) inchiodato come un quadro alla parete sullo 0-0. Ed ecco qua la cronaca dell’epilogo adrenalinico che rilancia il Milan a ridosso del treno di testa della classifica e punisce un Empoli gagliardo e mai rassegnato. Vantaggio del Milan con Rebic (subentrato a Giroud), al 34 del secondo tempo, un tap in a porta quasi indifesa su assist di Leao, messo in moto da una rimessa in gioco battuta da Tonali dieci metri più avanti del punto in ... Leggi su justcalcio (Di domenica 2 ottobre 2022) 2022-10-01 23:55:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Voi che non eravate al Castellani di Empoli e neppure seduti sul divano di casa o al bar davanti alla tv stenterete a credere che il 3-1 vittorioso delad Empoli nasca e rinasca tutto quanto nel giro di sedici minuti (dal 34’ al 50’ della ripersa), dunque nella coda sussultante del match, rimasto fino ad allora (34’) inchiodato come un quadro alla parete sullo 0-0. Ed ecco qua la cronaca dell’epilogo adrenalinico che rilancia ila ridosso del treno di testa della classifica e punisce un Empoli gagliardo e mai rassegnato. Vantaggio delcon Rebic (subentrato a Giroud), al 34 del secondo tempo, un tap in a porta quasi indifesa su assist di Leao, messo in moto da una rimessa in gioco battuta dadieci metri più avanti del punto in ...

