Nato in allerta: Mosca pronta a testare il super-siluro che può provocare uno tsunami radioattivo (Di domenica 2 ottobre 2022) Nato in allerta, Mosca pronta a testare il super-siluro che può provocare uno tsunami radioattivo Il Mediterraneo, il Baltico ma anche l’Artico. Le tensioni tra Russia e paesi occidentali arrivano alle acque del Mar Bianco, dove un’informativa dell’intelligence ha puntato l’attenzione della Nato sulle attività di un sottomarino nucleare, il K-329 Belgorod. Secondo quanto riporta La Repubblica, il timore è che il mezzo, lungo 184 metri, possa testare per la prima volta il temuto siluro Poseidon, “un’arma contro la quale non esistono difese”. Tramite il super-siluro, chiamato in codice “Status-6”, è possibile infatti lanciare un attacco ... Leggi su tpi (Di domenica 2 ottobre 2022)inilche puòunoIl Mediterraneo, il Baltico ma anche l’Artico. Le tensioni tra Russia e paesi occidentali arrivano alle acque del Mar Bianco, dove un’informativa dell’intelligence ha puntato l’attenzione dellasulle attività di un sottomarino nucleare, il K-329 Belgorod. Secondo quanto riporta La Repubblica, il timore è che il mezzo, lungo 184 metri, possaper la prima volta il temutoPoseidon, “un’arma contro la quale non esistono difese”. Tramite il, chiamato in codice “Status-6”, è possibile infatti lanciare un attacco ...

