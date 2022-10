Napoli capolista, De Laurentiis mantiene la cautela: il retroscena dopo la vittoria contro il Torino (Di domenica 2 ottobre 2022) Il Napoli ha battuto per 3-1 il Torino nella gara andata in scena ieri allo Stadio Diego Armando Maradona. La vittoria contro i granata consolida gli azzurri in vetta alla classifica di Serie A in un inizio di campionato davvero strepitoso. Con 6 vittorie e 2 pareggi in 8 partite i ragazzi di Spalletti stanno dimostrano a tutti il loro valore dopo un’estate fatta di dubbi e incertezze a causa della partenza di senatori dello spogliatoio azzurro come Mertens e Insigne. Foto: Getty Images- Aurelio De Laurentiis Il presidente De Laurentiis sarà sicuramente molto soddisfatto di questo rendimento, che premia le scelte intraprese dalla società e non ben viste fin da subito. La sua reazione alla vittoria contro il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 2 ottobre 2022) Ilha battuto per 3-1 ilnella gara andata in scena ieri allo Stadio Diego Armando Maradona. Lai granata consolida gli azzurri in vetta alla classifica di Serie A in un inizio di campionato davvero strepitoso. Con 6 vittorie e 2 pareggi in 8 partite i ragazzi di Spalletti stanno dimostrano a tutti il loro valoreun’estate fatta di dubbi e incertezze a causa della partenza di senatori dello spogliatoio azzurro come Mertens e Insigne. Foto: Getty Images- Aurelio DeIl presidente Desarà sicuramente molto soddisfatto di questo rendimento, che premia le scelte intraprese dalla società e non ben viste fin da subito. La sua reazione allail ...

