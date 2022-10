Napoli, accoltellato per difendere fidanzatina da rapinatori: 18enne in prognosi riservata (Di domenica 2 ottobre 2022) Incubo microcriminalità a Napoli. Una coppia di fidanzatini è stata rapinata e scaraventata a terra dallo scooter nella notte. Il giovane ha tentato di reagire per difendere la fidanzatina ed è rimasto ferito. E’ in prognosi riservata all’ospedale Cardarelli. Napoli, fidanzatini rapinati e scaraventati dallo scooter da rapinatori: 18enne in prognosi riservata A ricostruire la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 2 ottobre 2022) Incubo microcriminalità a. Una coppia di fidanzatini è stata rapinata e scaraventata a terra dallo scooter nella notte. Il giovane ha tentato di reagire perlaed è rimasto ferito. E’ inall’ospedale Cardarelli., fidanzatini rapinati e scaraventati dallo scooter dainA ricostruire la L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

