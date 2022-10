"Mussolini? Lei ha detto che...": l'amico di Damilano infanga ancora la Meloni in tv, stavolta finisce malissimo (Di domenica 2 ottobre 2022) Un vera e propria bufala in diretta tv. ancora una volta Bernard-Henri Lèvy attacca il centrodestra e questa volta non lo fa dal salotto di Marco Damilano su Rai Tre ma da quello di Concita De Gregorio su La7. A In Onda va in scena l'ennesimo processo alla Meloni per bocca del filosofo che viene ospitato sulle pagine de La Stampa da Massimo Giannini. Levy la spara grossa e afferma: "Il fascismo non è morto, avete una probabile primo ministro che in tutta la campagna elettorale ha detto che Mussolini ha fatto cose buone ed è una persona di valore. L'Europa è altro, è dire che Putin e Mussolini non sono come gli altri politici...", ha affermato. Parole che la Meloni non ha mai pronunciato in questa campagna elettorale. A frenare le parole fuori controllo di Levy ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Un vera e propria bufala in diretta tv.una volta Bernard-Henri Lèvy attacca il centrodestra e questa volta non lo fa dal salotto di Marcosu Rai Tre ma da quello di Concita De Gregorio su La7. A In Onda va in scena l'ennesimo processo allaper bocca del filosofo che viene ospitato sulle pagine de La Stampa da Massimo Giannini. Levy la spara grossa e afferma: "Il fascismo non è morto, avete una probabile primo ministro che in tutta la campagna elettorale hacheha fatto cose buone ed è una persona di valore. L'Europa è altro, è dire che Putin enon sono come gli altri politici...", ha affermato. Parole che lanon ha mai pronunciato in questa campagna elettorale. A frenare le parole fuori controllo di Levy ...

