Moviola Serie A | Inter - Roma | Massa non c' è | il Var annulla il gol di Dzeko

salvione : #EmpoliMilan il gol di #Rebic nato da una rimessa laterale irregolare #moviola @CorSport - sportface2016 : MOVIOLA - #EmpoliMilan, rimessa laterale #Tonali più avanti di dieci metri: dubbi sul gol di #Rebic - callio47 : RT @salvione: #EmpoliMilan il gol di #Rebic nato da una rimessa laterale irregolare #moviola @CorSport - DoctorDeathStar : RT @salvione: #EmpoliMilan il gol di #Rebic nato da una rimessa laterale irregolare #moviola @CorSport - ing_michele : RT @salvione: #EmpoliMilan il gol di #Rebic nato da una rimessa laterale irregolare #moviola @CorSport -

Discreta partita per Massimi, non pulitissima, le "sporcature" sono poca roba, compreso il mancato fischio su Singo (ma era davvero fallo) che ha fatto infuriare Juric. E meno male che giovedì Rocchi ...... era stato tenuto nascosto per un big - match e la sua scelta per Inter - Roma, partitissima dell'ottava giornata diA, non aveva sorpreso nessuno. Con due assistenti di valore come Passeri e ...Discreta partita per Massimi, non pulitissima, le “sporcature” sono poca roba, compreso il mancato fischio su Singo (ma era davvero fallo) che ha fatto infuriare Juric. E meno male che giovedì Rocchi ...C’è una macchia sulla partita di Aureliano, per 78 minuti in linea di galleggiamento (alla sua maniera, ovvio): la sua fortuna è che, alla fine, non incide sulla partita, visto che il Milan l’ha porta ...