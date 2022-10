Moviola Sampdoria Monza | l’episodio chiave del match

(Di domenica 2 ottobre 2022)arbitraledelvalido per l’8ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per l’8ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Giovanni Ayroldi.DEL1? Inizia ilL'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

SintesiMonza 0 - 0A partire dalle 15.00 Migliore in campo: al ...Commenta per primo Di seguito i principali episodi dadei match della domenica pomeriggio dell'ottava giornata di Serie A. Lazio - Spezia (... Volpi VAR: Valeri AVAR: Muto- Monza (... Sampdoria Monza: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Gli episodi chiave della moviola del match tra Sampdoria e Monza, valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/23. Ad arbitrare la sfida tra blucerchiati e biancorossi è Ayroldi di Molfetta.L’episodio arbitrale chiave del match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Sassuolo Salernitana L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Salernitana, valido per l’8ª gi ...