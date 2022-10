(Di domenica 2 ottobre 2022) (Adnkronos) – Miguelcon Ktmil Gp della, precedendo sul traguardo le Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia. Quinto lo spagnolo Marc Marquez dietro Johann Zarco, mentre il leader del Mondiale Fabioconclude in 17° posizione. Funweek.

SkySportMotoGP : ?????? SORPRESA OLIVEIRA, PECCO: TERZO POSTO D'ORO Pecco sale ad appena 2 punti di distanza da Quartararo (17° a Burir… - SkySportMotoGP : ?? MOTO3, FOGGIA DETTA LEGGE Dominio assoluto a Buriram, sul podio anche Sasaki e Rossi ?? Ora la Moto2: gara alle 8.… - SkySportMotoGP : ?? MOTO2 SOTTO IL DILUVIO Pista impraticable, bandiera rossa. 5 giri per chiudere la gara, c'è Arbolino davanti a tu… - TgrRaiPiemonte : #MotoGP, in Thailandia @PeccoBagnaia strappa il terzo posto e riapre il mondiale. Il leader della classifica Quarta… - fisco24_info : MotoGp Thailandia, vince Oliveira: Quartararo 17esimo: (Adnkronos) - Precedute sul traguardo le Ducati di Jack Mill… -

Miguel Oliveira si è aggiudicato inil Gran premio di, condizionato nella prima parte da forte pioggia. Sul circuito di Buriram il pilota portoghese della Ktm ha preceduto sul traguardo le Ducati di Jack Miller e Pecco ...12.07: Bagnaia terzo nel GpIl portoghese Miguel Oliveira (Ktm),dopo uno spettacolare duello con l'australiano Jack Miller (Ducati), si aggiudica il Gp di. Per lui si tratta del ...Il meteo bizzarro della Thailandia ci ha messo lo zampino. Con l'acqua i pronostici sono andati a farsi benedire e far la parte del leone è stato Oliveira in sella alla sua KTM ufficiale. Secondo Mill ...(Adnkronos) – Miguel Oliveira con Ktm vince il Gp della Thailandia, precedendo sul traguardo le Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia. Quinto lo spagnolo Marc Marquez dietro Johann Zarco, mentre ...