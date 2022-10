MotoGp, Thailandia: vince Oliveira (Ktm) davanti alle Ducati di Miller e Bagnaia. Quartararo solo 17esimo (Di domenica 2 ottobre 2022) Miguel Oliveira (KTM) ha vinto il GP della Thailandia della classe MotoGp, terzultima prova del Mondiale. Sulla pista bagnata di Buriram il portoghese ha preceduto le Ducati di Jack Miller e Francesco ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 ottobre 2022) Miguel(KTM) ha vinto il GP delladella classe, terzultima prova del Mondiale. Sulla pista bagnata di Buriram il portoghese ha preceduto ledi Jacke Francesco ...

