MotoGP Thailandia | Marquez | ' La pioggia mi ha salvato | impossibile passare Bagnaia'

SkySportMotoGP : ?????? SORPRESA OLIVEIRA, PECCO: TERZO POSTO D'ORO Pecco sale ad appena 2 punti di distanza da Quartararo (17° a Burir… - SkySportMotoGP : ??MotoGP, Mondiale apertissimo ? Corpo a corpo sempre più ravvicinato tra Quartararo e Bagnaia dopo il GP in Thailan… - SkySportMotoGP : ?? MOTO3, FOGGIA DETTA LEGGE Dominio assoluto a Buriram, sul podio anche Sasaki e Rossi ?? Ora la Moto2: gara alle 8.… - SMSNEWSOFFICIAL : @MotoGP : @_moliveira88 ha vinto il GP della Thailandia, terzo posto per @PeccoBagnaia che è ora a 2 punti di dista… - OdeonZ__ : Thailandia, Oliveira re della pioggia. Bagnaia (3°) a -2 da Quartararo. Mondiale aperto: Espargaro a -20… -

Fabio Quartararo non si presenta davanti alla stampa , e questo racconta più di ogni altra cosa il suo stato d'animo dopo la debacle thailandese, che ha visto il suo vantaggio nei confronti di Pecco ...Ha fatto una buona gara di rimonta e alla fine Johann Zarco ha concluso il GP dellaal quarto posto, alle spalle di Pecco Bagnaia . Il pilota francese della Ducati Pramac non ha infatti attaccato nel finale di corsa il pilota ufficiale, in piena lotta per il titolo ...Danilo Petrucci ha chiuso al ventesimo posto il Gran Premio di MotoGp in Thailandia, dove ha sostituito Joan Mir in sella alla Suzuki. Il centauro ternano dopo la gara ha svelato tutte le sue ...GP Thailandia Mooney VR46 Racing Team MotoGP 2022 – Marco Bezzecchi ha chiuso il Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2022, in 16esima posizione. Scattato dalla pole ...