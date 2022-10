MotoGp Thailandia, gli orari: oggi la gara, quando e dove vederla in tv (Sky, Now e Tv8) (Di domenica 2 ottobre 2022) In un circuito favorevole alla Yamaha, 5 Ducati occupano i primi sei posti della griglia di partenza. Lì in mezzo, in quarta posizione, scatta Fabio Quartararo: in Thailandia il campione del mondo e leader del campionato deve difendersi dal nuovo attacco di Pecco Bagnaia, che parte 18 punti dietro in classifica e una posizione avanti nella griglia. Sul Circuito internazionale di Buriram in qualifica però il più veloce di tutti è stato Marco Bezzecchi, con la Ducati del team Mooney VR46 Racing. orari e tv – Domenica 2 ottobre Le gare in Thailanda sono visibili in diretta su Sky, canali Sky Sport MotoGp e Sky Sport Uno, e in streaming su SkyGo e su Now. Per vedere il gran premio in chiaro su Tv8 invece bisogna aspettare la differita. Ecco il palinsesto e tutti gli orari: Ore 7: gara Moto3 (differita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) In un circuito favorevole alla Yamaha, 5 Ducati occupano i primi sei posti della griglia di partenza. Lì in mezzo, in quarta posizione, scatta Fabio Quartararo: inil campione del mondo e leader del campionato deve difendersi dal nuovo attacco di Pecco Bagnaia, che parte 18 punti dietro in classifica e una posizione avanti nella griglia. Sul Circuito internazionale di Buriram in qualifica però il più veloce di tutti è stato Marco Bezzecchi, con la Ducati del team Mooney VR46 Racing.e tv – Domenica 2 ottobre Le gare in Thailanda sono visibili in diretta su Sky, canali Sky Sporte Sky Sport Uno, e in streaming su SkyGo e su Now. Per vedere il gran premio in chiaro su Tv8 invece bisogna aspettare la differita. Ecco il palinsesto e tutti gli: Ore 7:Moto3 (differita ...

SkySportMotoGP : ?? MOTO3, FOGGIA DETTA LEGGE Dominio assoluto a Buriram, sul podio anche Sasaki e Rossi ?? Ora la Moto2: gara alle 8.… - MarcoToth4 : Oggi #MotoGP in Thailandia.++ - simcopter : RT @SkySportMotoGP: ?? MOTO2 SOTTO IL DILUVIO Pista impraticable, bandiera rossa. 5 giri per chiudere la gara, c'è Arbolino davanti a tutti… - Moto_it : In Thailandia strepitosa pole position del debuttante in MotoGP, che nemmeno si era accorto di essere davanti a tut… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? MOTO2 SOTTO IL DILUVIO Pista impraticable, bandiera rossa. 5 giri per chiudere la gara, c'è Arbolino davanti a tutti… -