MotoGP | Luigi Dall’Igna | “Terzo posto di Bagnaia equivale ad una vittoria | Zarco ha fatto un lavoro incredibile…”

FormulaPassion.it

... una vittoria netta quella dell'australiano che forse per la prima volta in carriera in'li ... Il direttore di Ducati CorseDall'Igna non ha dunque dato istruzioni a Marco Bezzecchi e a ...Dall'Igna (Direttore Generale di Ducati Corse) "Sono veramente contento della vittoria di Jack, perché è una persona splendida ed uno dei piloti più forti della. Oggi era nettamente ... Zarco scudiero: “Bagnaia attaccabile solo se è per una vittoria” La rossa del pilota di Chivasso scivola a poche curve dal traguardo, nel corso dell’ultimo giro C’è una Ducati che dà spettacolo sull’asfalto giapponese di Motegi, ma è quella dello scatenato Miller c ...Il Gran Premio del Giappone è stato vinto da Jack Miller che, su Ducati, si è portato a casa una vittoria davvero strabiliante, dominando la gara con grande prepotenza. Completano il podio Brad Binder ...