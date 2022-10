MotoGP | Jack Miller | “Ho provato fino alla fine a insidiare Oliveira | ma non mi ha dato chance”

Leggi su oasport

(Di domenica 2 ottobre 2022)è soddisfatto dopo aver conquistato il secondo posto nel Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Buriram abbiamo vissuto una gara emozionante con la pioggia che, oltre ad avere ritaril via di quasi un’ora, ha reso l’asfalto particolarmente bagnato, complicando e non poco la vita dei piloti. Condizioni ideali, come sempre, per il portacolori del team Ducati Factory, che hain ogni modo a fare il bis dopo il successo di Motegi di sette giorni or sono. Per sua sfortuna, tuttavia, Miguelha rovinato i piani all’australiano, andando a cogliere una vittoria meritata, mentre sul podio si accomoda il suo compagno di scuderia, Francesco Bagnaia. Al termine della gara di Buriram, ...