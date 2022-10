MotoGP GP Thailandia 2022 | Oliveira | “E’ andata bene su condizioni non facili”

Leggi su sportface

(Di domenica 2 ottobre 2022) “E’ stata una gara lunga, quando si corre sul bagnato sono velocissimo, quando c’è stata la pioggia ho ripensato alle mie gare qui. Ho cercato di stare con i piedi per terra e non fare errori. Non sono leche preferiamo per vincere ma è”. Lo ha detto il vincitore del Gran Premio didi, Miguel, al termine della gara su bagnato che vede un trionfo della KTM per la settima volta nella sua storia. SportFace.