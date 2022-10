MotoGP GP Thailandia 2022, Bagnaia: “Terzo posto che vale come una vittoria” (Di domenica 2 ottobre 2022) “Sono davvero contento, questo Terzo posto vale come una vittoria, per me è il mio primo podio sul bagnato. Voglio ringraziare Miller che mi ha motivato e lo ringrazio per questo”. Lo ha detto Francesca Bagnaia dopo il Terzo posto nel GP di Thailandia 2022 di MotoGP che riconsegna una classifica incredibilmente corta e Pecco a soli due punti dal leader Quartararo, arrivato soltanto diciassettesimo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) “Sono davvero contento, questouna, per me è il mio primo podio sul bagnato. Voglio ringraziare Miller che mi ha motivato e lo ringrazio per questo”. Lo ha detto Francescadopo ilnel GP didiche riconsegna una classifica incredibilmente corta e Pecco a soli due punti dal leader Quartararo, arrivato soltanto diciassettesimo. SportFace.

