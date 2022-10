MotoGP, classifica Mondiale 2022 aggiornata dopo GP Thailandia: Bagnaia a due punti da Quartararo (Di domenica 2 ottobre 2022) La classifica del Mondiale di MotoGP aggiornata dopo il Gran Premio di Thailandia 2022, andato in scena sul circuito di Burinam. Gara pazza in terra asiatica, posticipata di un’ora a causa della pioggia battente. In pista clamorosa partenza negativa per Quartararo, Bagnaia invece è molto attento e resta nelle posizioni di testa, chiudendo in terza posizione con el Diablo solo diciassettesimo. Questo vuol dire che adesso sono solo due i punti di margine per il francese sull’italiano. L’ORDINE DI ARRIVO LA classifica aggiornata 1. Quartararo 219 2. Bagnaia 217 3. Espargaro A. 199 4. Bastianini 180 5. Miller 179 6. B. Binder 154 7. Zarco 151 8. Oliveira ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Ladeldiil Gran Premio di, andato in scena sul circuito di Burinam. Gara pazza in terra asiatica, posticipata di un’ora a causa della pioggia battente. In pista clamorosa partenza negativa perinvece è molto attento e resta nelle posizioni di testa, chiudendo in terza posizione con el Diablo solo diciassettesimo. Questo vuol dire che adesso sono solo due idi margine per il francese sull’italiano. L’ORDINE DI ARRIVO LA1.219 2.217 3. Espargaro A. 199 4. Bastianini 180 5. Miller 179 6. B. Binder 154 7. Zarco 151 8. Oliveira ...

