Motogp, Bagnaia 'Sono felice per il risultato in Thailandia' (Di domenica 2 ottobre 2022) Il pilota della Ducati è adesso a soli due punti dalla vetta BURIRAM (Thailandia) - "Sono felicissimo del risultato, devo ringraziare Jack Miller che prima del via mi ha motivato. Non ero mai riuscito ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 2 ottobre 2022) Il pilota della Ducati è adesso a soli due punti dalla vetta BURIRAM () - "felicissimo del, devo ringraziare Jack Miller che prima del via mi ha motivato. Non ero mai riuscito ...

