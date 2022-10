MotoGP | a Buriram Francesco Bagnaia è 3° | naufraga Fabio Quartararo “Pecco” è a -2 nel Mondiale! Vince Miguel Oliveira

Leggi su oasport

(Di domenica 2 ottobre 2022) La perpetua incognita meteo disi presenta in tutta la sua veemenza proprio nel giorno più importante. Dopo aver graziato l’autodromo thailandese sia al venerdì che al sabato, le torrenziali piogge che caratterizzano l’altopiano di Khorat investono la sede del GP di Thailandia. Scene già viste e riviste nel sud-est asiatico. Con l’asfalto inondato, non c’è altra soluzione al rinvio in attesa di un miglioramento delle condizioni. Mentre si aspetta non compare la sciamana di Mandalika, bensì tale Tachaya Prathumwan, una popstar thailandese che si prodiga in una sentita esecuzione dell’inno nazionale. Sarà un caso, ma proprio in quel momento il Sole squarcia le nubi, evidentemente molto patriottiche, perché smette di piovere, consentendo di avviare le procedure di partenza! Così, il via viene dato con 55 minuti di ritardo rispetto al programma originario. Si ...