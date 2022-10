Moto3, risultati ed ordine d’arrivo GP Thailandia 2022: vince Foggia davanti a Sasaki, out Garcia (Di domenica 2 ottobre 2022) I risultati e l’ordine di arrivo del GP di Thailandia 2022, valido per il mondiale Moto3. Sul circuito di Buriram, è Dennis Foggia a centrare la vittoria con un diascreto margine sul resto del gruppo, dopo essere partito dalla pole. Infatti, alle sue spalle, Sasaki ha tagliato il traguardo con un secondo e mezzo di ritardo, dopo aver resistito agli assalti di Riccardo Rossi, che quindi trova un ottimo podio dopo essere partito dalla settima casella. I tre hanno condotto una gara in fuga rispetto agli altri piloti: Nepa, ottimo quarto, paga infatti oltre 9? da Foggia, precedendo Guevara. Si è dovuto ritirare, nel finale, l’altro contendente al titolo, Sergio Garcia, dopo che in precedenza era rimasto coinvolto in una caduta in mezzo al ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Ie l’di arrivo del GP di, valido per il mondiale. Sul circuito di Buriram, è Dennisa centrare la vittoria con un diascreto margine sul resto del gruppo, dopo essere partito dalla pole. Infatti, alle sue spalle,ha tagliato il traguardo con un secondo e mezzo di ritardo, dopo aver resistito agli assalti di Riccardo Rossi, che quindi trova un ottimo podio dopo essere partito dalla settima casella. I tre hanno condotto una gara in fuga rispetto agli altri piloti: Nepa, ottimo quarto, paga infatti oltre 9? da, precedendo Guevara. Si è dovuto ritirare, nel finale, l’altro contendente al titolo, Sergio, dopo che in precedenza era rimasto coinvolto in una caduta in mezzo al ...

