Moto3 | Max Biaggi licenzia meccanici che avevano ostacolato Fernandez

Leggi su sportface

(Di domenica 2 ottobre 2022) Maxha provveduto are i dueche si erano resi protagonisti dell’increscioso e pericoloso episodio accaduto ad Aragon in, dovefisicamente bloccato Adrianmentre stava per partire dai box nel corso delle qualifiche del weekend spagnolo. A farlo sapere è il team Sterilgarda Husqvarna Max Racing, tramite un comunicato che riporta le parole dell’ex pilota italiano: “Ho seguito e coordinato in prima persona – afferma– la procedura di messa in mora dei due componenti del mio Team, responsabili dei fatti a danno del pilota Adriane del Team Tech3 KTM. Dopo aver chiesto in via ufficiale agli interessati i chiarimenti e le giustificazioni per quanto occorso, nel rispetto delle prescrizioni ...