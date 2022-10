Moto3: ecco la Classifica Piloti dopo il GP Thailandia (Di domenica 2 ottobre 2022) Izan Guevara vede il titolo mondiale: in virtù dei risultati del GP Thailandia , lo spagnolo mantiene 49 punti di vantaggio su Dennis Foggia , vincitore a Buriram. Allo spagnolo basterà non perdere ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 2 ottobre 2022) Izan Guevara vede il titolo mondiale: in virtù dei risultati del GP, lo spagnolo mantiene 49 punti di vantaggio su Dennis Foggia , vincitore a Buriram. Allo spagnolo basterà non perdere ...

