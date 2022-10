Moto2 Thailandia, bandiera rossa e vittoria di Arbolino sotto il diluvio (Di domenica 2 ottobre 2022) Il diluvio ha condizionato e caratterizzato la gara di Moto2 a Buriram . Le prime gocce di pioggia sono iniziate a scendere sullo schieramento, così la partenza è stata ritardata e la distanza della ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 2 ottobre 2022) Ilha condizionato e caratterizzato la gara dia Buriram . Le prime gocce di pioggia sono iniziate a scendere sullo schieramento, così la partenza è stata ritardata e la distanza della ...

