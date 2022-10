Moto2, Somkiat Chantra il migliore del warm-up in Thailandia. 3° Tony Arbolino e 10° Vietti (Di domenica 2 ottobre 2022) Profeta in patria Somkiat Chantra. Il pilota thailandese dell’IDEMITSU Honda Team Asia si è confermato il più veloce a Buriram (Thailandia), 17ma tappa del Mondiale 2022 di Moto2. Dopo aver conquistato ieri la pole-position, il padrone di casa ha ottenuto il miglior tempo nel warm-up con il crono di 1:36.054 davanti allo spagnolo Alonso Lopez (Beta Tools Speed Up) di 0.152 e a Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) di 0.288. Segnali quindi di vitalità da parte di Chantra, ma anche di Arbolino. Il centauro lombardo, secondo in griglia di partenza, ha un buon feeling con la pista asiatica e vorrà dar seguire in gara dove in gioco ci saranno i punti, come è logico che sia. A completare la top-10 di questo turno troviamo l’americano Joe ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) Profeta in patria. Il pilota thailandese dell’IDEMITSU Honda Team Asia si è confermato il più veloce a Buriram (), 17ma tappa del Mondiale 2022 di. Dopo aver conquistato ieri la pole-position, il padrone di casa ha ottenuto il miglior tempo nel-up con il crono di 1:36.054 davanti allo spagnolo Alonso Lopez (Beta Tools Speed Up) di 0.152 e a(Elf Marc VDS Racing Team) di 0.288. Segnali quindi di vitalità da parte di, ma anche di. Il centauro lombardo, secondo in griglia di partenza, ha un buon feeling con la pista asiatica e vorrà dar seguire in gara dove in gioco ci saranno i punti, come è logico che sia. A completare la top-10 di questo turno troviamo l’americano Joe ...

OA_Sport : #MOTO2 Chantra vola anche nel warm-up a Buriram, bene Arbolino in terza posizione - corsedimoto : MOTOGP di ritorno in Thailandia, che sta diventando un Paese chiave per il mercato motociclistico. Adesso anche lo… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: La potenza di uno scatto... Somkiat Chantra (in wheeling) festeggia la sua prima pole #Moto2 in carriera, davanti al p… - larry321321321 : RT @AlessioPiana130: Nel 2016, ancor prima di vincere la Asia Talent Cup, Somkiat Chantra salì sul podio di Gara 1 dell'#ARRC AP250 proprio… - Ellbowslider : RT @AlessioPiana130: La potenza di uno scatto... Somkiat Chantra (in wheeling) festeggia la sua prima pole #Moto2 in carriera, davanti al p… -