Molly come Carolina, "spinta al suicidio dai contenuti online" - Il padre della 14enne novarese: "Alzare i limiti d'età per i social" (Di domenica 2 ottobre 2022) Sentenza storica in Gran Bretagna: Instagram e Pinterest riconosciute dal coroner tra le cause che hanno portato Molly Russell a togliersi la vita a soli 14 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 ottobre 2022) Sentenza storica in Gran Bretagna: Instagram e Pinterest riconosciute dal coroner tra le cause che hanno portatoRussell a togliersi la vita a soli 14 ...

Corriere : Molly, suicida a 14 anni: «I social come Instagram tra le cause». Londra scossa, interviene William - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Molly come Carolina, 'spinta al suicidio dai contenuti online' | Il padre della 14enne novarese: 'Alzare i limiti d'et… - ivanacuscito72 : RT @MediasetTgcom24: Molly come Carolina, 'spinta al suicidio dai contenuti online' | Il padre della 14enne novarese: 'Alzare i limiti d'et… - MediasetTgcom24 : Molly come Carolina, 'spinta al suicidio dai contenuti online' | Il padre della 14enne novarese: 'Alzare i limiti d… - domenicosabell1 : Molly Russell, social come Instagram e Pinterest tra le cause del suicidio della 14enne: sentenza storica in Gran B… -