Mollate Putin o vi ammazziamo uno a uno Guerra fuori controllo | la minaccia finale allo zar

(Di domenica 2 ottobre 2022) Lain Ucraina si fa sempre più dura. E ora l'esercito di Kiev incalza quello dello zar. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un monito ai russi nel suo video-intervento serale. "Finché non risolvete tutti il problema con colui che ha iniziato tutto, che ha iniziato questainsensata per la Russia contro l'Ucraina, sarete uccisi uno per uno, facendo da capri espiatori, per non ammettere che questaè un errore storico per la Russia", ha detto, dopo gli ultimi successi della controffensiva ucraina nel Donbass."Lì hanno già iniziato a addentarsi: cercano i colpevoli, accusando alcuni generali di fallimenti. Questa è la prima campana che dovrebbe essere ascoltata a tutti i livelli del governo russo", ha aggiunto. Intanto l'esercito russo batte in ritirata da Lyman dopo l'accerchiamento da parte ...

E' un messaggio forte quello indirizzato dal presidente ucraino al popolo russo dopo gli ultimi successi della controffensiva di Kiev nel Donbass. Per il leader ceceno Kadyrov è tempo di far ricorso ...Insomma, non le abbiamoun attimo'. L'ammiraglio spiega che si è trattato di 'un'... 'Il 31 luglio scorsoha firmato un documento in cui indica come strategico il Mediterraneo: sarà il ...