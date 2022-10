Minaccia atomica, l’intelligence Nato in allarme per il sottomarino Belgorod: «Se Putin attacca, Usa pronti alla risposta» (Di domenica 2 ottobre 2022) Un’informativa dell’intelligence della Nato punta il dito sul sottomarino K-329 Belgorod. Indicato come il possibile protagonista del sabotaggio di Nord Stream, è diventato operativo a luglio. Con il compito di testare il siluro Poseidon. Ovvero una testata nucleare che può arrivare a viaggiare per diecimila chilometri. Ed esplode nella vicinanza della costa provocando uno tsunami radioattivo. Lo stesso effetto dei missili balistici intercontinentali già usati nelle esercitazioni russe. E mentre il leader ceceno Kadyrov esorta il Cremlino a usare le atomiche tattiche in Ucraina, la prospettiva di un attacco nucleare russo si fa sempre più concreta. Così come le possibili risposte dell’Occidente: «L’atomica per Vladimir Putin è l’ultimo atto. Rischia il golpe», dice il suo ex ... Leggi su open.online (Di domenica 2 ottobre 2022) Un’informativa deldellapunta il dito sulK-329. Indicato come il possibile protagonista del sabotaggio di Nord Stream, è diventato operativo a luglio. Con il compito di testare il siluro Poseidon. Ovvero una testata nucleare che può arrivare a viaggiare per diecimila chilometri. Ed esplode nella vicinanza della costa provocando uno tsunami radioattivo. Lo stesso effetto dei missili balistici intercontinentali già usati nelle esercitazioni russe. E mentre il leader ceceno Kadyrov esorta il Cremlino a usare le atomiche tattiche in Ucraina, la prospettiva di un attacco nucleare russo si fa sempre più concreta. Così come le possibili risposte dell’Occidente: «L’per Vladimirè l’ultimo atto. Rischia il golpe», dice il suo ex ...

