Mina si mostra in un documentario? Non accadeva da anni

...porta la giovanissima attrice sul set de "Il commissario Ricciardi" e "settembre", dove ricopre dei piccoli ruoli, fino ad arrivare sul set di "Sopravvissuti", in cui riesce a mettere in...Alladel cinema di Venezia il film ha ricevuto un'accoglienza straordinaria di critica e di pubblico. Gli attoriKavani e Reza Heydari che alla cerimonia di premiazione hanno ritirato ...Mina Settembre ha il volto di Serena Rossi. La fiction con protagonista l'assistente sociale napoletana ha avuto un enorme successo l'anno scorso e per la gioia dei fan, sta per tornare in tv. Le ...Mina Settembre 2 parte questa sera con la prima puntata: subito un colpo di scena con l'attentato a Claudio Finalmente ci siamo: torna oggi su Rai 1 Mina Settembre con la meravigliosa Serena Rossi. Do ...