Mina Settembre 2, stasera su Rai 1 la prima puntata: trama episodi, cast e quante puntate sono

L'attesa è quasi finita e il conto alla rovescia si può attivare perché tra poche ore su Rai 1 prenderà il via la seconda e imperdibile stagione di Mina Settembre, che vede come protagonista l'attrice Serena Rossi. Dopo il successo della scorsa stagione il dramedy ambientato a Napoli ritorna e la data da segnare sul calendario è solo una: il 2 ottobre.

Mina Settembre 2 su Rai 1 da stasera

La seconda stagione di Mina Settembre prenderà il via stasera, domenica 2 ottobre, in prima serata su Rai 1. Tornano, quindi, le avventure dell'assistente sociale del consultorio del Rione Sanità di Napoli, interpretata da Serena Rossi.

