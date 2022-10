Mina Settembre 2, intervista a Serena Rossi (Di domenica 2 ottobre 2022) Mina Settembre 2: l'intervista a Serena Rossi, l'attrice che interpreta proprio Mina Settembre anche nella seconda stagione. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di domenica 2 ottobre 2022)2: l'Rossi, l'attrice che interpreta proprioanche nella seconda stagione. Tvserial.it.

Corriere : Christiane Filangieri: le origini nobili e le nozze col costruttore Parnasi, sei cose che non sapete - CorriereCitta : Serena Rossi, chi è il compagno Davide Devenuto: età, carriera, film e fiction, figlio, Instagram, Mina Settembre - nancy4all_ : stasera inizia la seconda stagione di mina settembre, PERCHÉ NON NE SAPEVO NULLA - ilvit02 : @ZeusMega @Baccotvnews Mina Settembre per me farà più di Imma...potrebbe superare i 5 milioni...quella che vedo più… - Zappullaclary : Stasera guarderete su Rai 1 la seconda stagione di Mina settembre -