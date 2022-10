Milinkovic Savic e le sue cinquanta sfumature: il Sergente alla ricerca del gol contro lo Spezia (Di domenica 2 ottobre 2022) Milinkovic Savic aspetta lo Spezia al quale ha già segnato due gol per trovare il cinquantesimo centro con la maglia della Lazio Milinkovic Savic aspetta lo Spezia al quale ha già segnato due gol per trovare il cinquantesimo centro con la maglia della Lazio. Il Sergente è entrato nella Top10 dei marcatori, ma vuole continuare a stupire e migliorare i suoi numeri. Leader in mezzo al campo e decisivo con reti e assist, centrocampista completo e sempre più leader biancoceleste. Lo scrive il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 ottobre 2022)aspetta loal quale ha già segnato due gol per trovare il cinquantesimo centro con la maglia della Lazioaspetta loal quale ha già segnato due gol per trovare il cinquantesimo centro con la maglia della Lazio. Ilè entrato nella Top10 dei marcatori, ma vuole continuare a stupire e migliorare i suoi numeri. Leader in mezzo al campo e decisivo con reti e assist, centrocampista completo e sempre più leader biancoceleste. Lo scrive il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

