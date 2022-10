Milano Area B - Tassisti, sindaci, polizia, artigiani: ormai è un coro di proteste (Di domenica 2 ottobre 2022) Il 3 ottobre entrano ufficialmente in vigore i nuovi divieti alla circolazione nell'Area B di Milano. Il provvedimento, che preclude l'accesso a buona parte del territorio comunale anche alle auto benzina Euro 2 e diesel Euro 4 e 5, è ormai al centro di aspre polemiche non solo politiche: sono diverse, infatti, le categorie sociali che hanno alzato la voce contro una misura che in molti ritengono irragionevole e deleteria nell'attuale congiuntura economica. Eppure, il sindaco Giuseppe Sala non ha voluto sentire ragioni, anche di fronte alle richieste di un mero rinvio. Solo per la cronaca: a Rimini, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha deciso di non estendere al territorio comunale il divieto all'utilizzo di camini o stufe (imposto nelle aree al di sotto dei 300 metri di altitudine) per "tener conto della vera e propria emergenza ... Leggi su quattroruote (Di domenica 2 ottobre 2022) Il 3 ottobre entrano ufficialmente in vigore i nuovi divieti alla circolazione nell'B di. Il provvedimento, che preclude l'accesso a buona parte del territorio comunale anche alle auto benzina Euro 2 e diesel Euro 4 e 5, èal centro di aspre polemiche non solo politiche: sono diverse, infatti, le categorie sociali che hanno alzato la voce contro una misura che in molti ritengono irragionevole e deleteria nell'attuale congiuntura economica. Eppure, il sindaco Giuseppe Sala non ha voluto sentire ragioni, anche di fronte alle richieste di un mero rinvio. Solo per la cronaca: a Rimini, il sindaco Jamil Sadegholvaad ha deciso di non estendere al territorio comunale il divieto all'utilizzo di camini o stufe (imposto nelle aree al di sotto dei 300 metri di altitudine) per "tener conto della vera e propria emergenza ...

