Meteo del giorno: farà caldo a Avellino? (Di domenica 2 ottobre 2022) Carissimi amici di :, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Avellino? Vediamolo insieme! Napoli Il Meteo per Napoli è: pioggia leggera, umidità al 70%, temperatura media 21.57°C, temperatura minima 17.14°C, temperatura massima 22.18°C, velocità del vento 4.65km/h, percentuale di nuvolosità 54%. Oggi a Napoli potresti andare a fare un giro in centro, oppure visitare qualche museo. Avellino Il Meteo per la città di Avellino oggi sarà caratterizzato da una debole pioggia. L'umidità sarà al 54% e la temperatura media si attesterà intorno ai 21.2°C. La minima si registrerà a 14.34°C mentre la massima toccherà i 22.42°C. La velocità del vento sarà di circa 3.51km/h, e la percentuale di nuvolosità si attesterà intorno allo 0%.

