Meteo | arriva El Nino | la terribile notizia per gli italiani

Leggi su tvzap

(Di domenica 2 ottobre 2022) Social.in Italia,El Niño: previsto un inverno di neve. Le previsioni climatiche attese per il prossimo inverno molto probabilmente verranno influenzate da una particolare condizione che si verifica in pieno Oceano Pacifico, a migliaia di chilometri dall’Europa e dall’Italia. Questo particolare fenomeno climatico è denominato “El Niño” e può avere delle conseguenze anche pesanti sul clima terrestre. Vediamo che cosa potrebbe accadere nel nostro Paese durante la stagione invernale.Leggi anche –> Tromba d’aria in spiaggia, stabilimento distrutto: bagnanti terrorizzatiin Italia,El Niño: previsto un inverno di neve La NOAA (Agenzia Statunitense che si occupa di dinamiche oceaniche ed atmosferiche), come riportato da Il.it, ha appena annunciato che le ...