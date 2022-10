Matteo Renzi: «Il Pd? La sua morte è questione di mesi. Il Terzo polo può diventare il primo partito» (Di domenica 2 ottobre 2022) Sul gas «l’egoismo nazionale tedesco è frutto di miopia e fa male all’Europa intera». Mentre a Giorgia Meloni «servirà intelligenza per convincere l’Europa». Infine, il Pd, che è finito «anche se non lo ammettono». In un’intervista ad Avvenire il leader di Italia Viva Matteo Renzi va all’attacco degli avversari e celebra i risultati del Terzo polo. Per l’ex premier «sarà importante capire se il nuovo esecutivo sarà capace di costruire una strategia europea. Altro che slogan meschini come ‘la pacchia è finita’». Da un probabile governo Meloni Renzi dice di non aspettarsi molto: «La destra è divisa, le sfide complesse, il governo avrà pochi giorni di luna di miele». Se tra qualche mese, «una volta affrontate le sfide internazionali che oggi mi tolgono il sonno, vorranno aprire il dialogo sulle riforme, ... Leggi su open.online (Di domenica 2 ottobre 2022) Sul gas «l’egoismo nazionale tedesco è frutto di miopia e fa male all’Europa intera». Mentre a Giorgia Meloni «servirà intelligenza per convincere l’Europa». Infine, il Pd, che è finito «anche se non lo ammettono». In un’intervista ad Avvenire il leader di Italia Vivava all’attacco degli avversari e celebra i risultati del. Per l’ex premier «sarà importante capire se il nuovo esecutivo sarà capace di costruire una strategia europea. Altro che slogan meschini come ‘la pacchia è finita’». Da un probabile governo Melonidice di non aspettarsi molto: «La destra è divisa, le sfide complesse, il governo avrà pochi giorni di luna di miele». Se tra qualche mese, «una volta affrontate le sfide internazionali che oggi mi tolgono il sonno, vorranno aprire il dialogo sulle riforme, ...

ItaliaViva : Stamani al Superstudio a #Milano per ringraziare gli elettori. Ecco l'intervento di @matteorenzi #GrazieMilano - ItaliaViva : Due serate insieme a @matteorenzi per parlare di politica e ringraziare tutti voi che avete sostenuto e votato per… - BelpietroTweet : Il centrodestra ottiene una evidente maggioranza (44%) Fdi vola oltre il 25%, tiene bene Forza Italia, cede la Lega… - NCalvagno : @targettopoli La Sra.Gruber non lo sopporta a Matteo Renzi a tal punto che nella presentazione del SUO programma no… - sic_roberto : RT @targettopoli: Bernard-Henri Lévy, uno dei più grandi filosofi viventi, a #OttoeMezzo su La7 ha appena detto:'Voi in Italia avete due gr… -