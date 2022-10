Marco Bellavia, Jessica e Lulù Selassié chiedono la squalifica immediata dei bulli: “Schifo!” (Di domenica 2 ottobre 2022) L’abbandono della Casa del GF Vip 7 da parte di Marco Bellavia ha scatenato diverse reazioni fuori dal reality. Ad intervenire sono stati anche gli ex gieffini e tra loro non poteva mancare un commento da parte della vincitrice della precedente edizione, Jessica Selassié, e delle sorelle Lulù e Clarissa. Marco Bellavia: Jessica, Lulù e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 2 ottobre 2022) L’abbandono della Casa del GF Vip 7 da parte diha scatenato diverse reazioni fuori dal reality. Ad intervenire sono stati anche gli ex gieffini e tra loro non poteva mancare un commento da parte della vincitrice della precedente edizione,, e delle sorellee Clarissa.e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MarioManca : Mi sconvolge sempre di più che per i reality italiani la bestemmia comporti una squalifica e una frase come «merita… - fanpage : Le telecamere del #gfvip7 riprendono il disagio di un uomo che ha difficoltà a rimettersi in piedi e viene insulta… - trash_italiano : I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO ch… - Andromeda_abc : RT @lalocalz: a me interessa moltissimo sputtanare il cast del gfvip7 nei confronti di marco bellavia quindi farò un thread con tutte le ce… - papasideromich2 : RT @_mariells: Far uscire Marco Bellavia e non chi lo ha bullizzato è già stata una sconfitta. Ora, far passare lui per quello 'malato' già… -