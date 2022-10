Marco Bellavia, i retroscena dietro l’abbandono al GF Vip 7 (Di domenica 2 ottobre 2022) Cosa è accaduto a Marco Bellavia In queste ultime ore come sappiamo Marco Bellavia ha abbandonato il GF Vip 7 a seguito di alcuni problemi. Il conduttore infatti ha raccontato di soffrire di disturbi psicologici, tuttavia i Vipponi della casa invece di sostenere e supportare il loro compagno di avventura, l’hanno deriso e messo da L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 2 ottobre 2022) Cosa è accaduto aIn queste ultime ore come sappiamoha abbandonato il GF Vip 7 a seguito di alcuni problemi. Il conduttore infatti ha raccontato di soffrire di disturbi psicologici, tuttavia i Vipponi della casa invece di sostenere e supportare il loro compagno di avventura, l’hanno deriso e messo da L'articolo proviene da Novella 2000.

MarioManca : Mi sconvolge sempre di più che per i reality italiani la bestemmia comporti una squalifica e una frase come «merita… - fanpage : Le telecamere del #gfvip7 riprendono il disagio di un uomo che ha difficoltà a rimettersi in piedi e viene insulta… - trash_italiano : I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO ch… - verdesottobosco : RT @verdesottobosco: Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il #GFvip. È veramente indecente quello che ha subito, è stato giudicato, bull… - Bimbum17650955 : RT @MarioManca: Mi sconvolge sempre di più che per i reality italiani la bestemmia comporti una squalifica e una frase come «merita di esse… -