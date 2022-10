Marco Bellavia fuori dal Grande Fratello, la ex moglie è (giustamente) furibonda: “Ha chiesto aiuto, lo hanno sotterrato” (Di domenica 2 ottobre 2022) Marco Bellavia è uscito dal Grande Fratello Vip e sui social non si parla d’altro. Stavolta a ragione, e vi spieghiamo brevemente perché (qualora non foste tra gli assidui spettatori di questo reality, e ben per voi): Bellavia soffre di depressione, che lui stesso ha definito “dolore mentale“. I concorrenti lo hanno bullizzato e attaccato. Fine. Non c’è molto altro da dire per rendere chiaro il fatto che la malattia mentale è stata trattata in modo indegno. Molti i commenti nelle ultime ore, compreso quello di Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia e mamma di Filippo, 15 anni, che solo ieri sui social aveva espresso tutto il sostegno al papà. “Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio, un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022)è uscito dalVip e sui social non si parla d’altro. Stavolta a ragione, e vi spieghiamo brevemente perché (qualora non foste tra gli assidui spettatori di questo reality, e ben per voi):soffre di depressione, che lui stesso ha definito “dolore mentale“. I concorrenti lobullizzato e attaccato. Fine. Non c’è molto altro da dire per rendere chiaro il fatto che la malattia mentale è stata trattata in modo indegno. Molti i commenti nelle ultime ore, compreso quello di Elena Travaglia, exdie mamma di Filippo, 15 anni, che solo ieri sui social aveva espresso tutto il sostegno al papà. “Sto leggendo tante cose, troppe, ricordate che dietro a tutto ciò c’è mio figlio, un ...

MarioManca : Mi sconvolge sempre di più che per i reality italiani la bestemmia comporti una squalifica e una frase come «merita… - fanpage : Le telecamere del #gfvip7 riprendono il disagio di un uomo che ha difficoltà a rimettersi in piedi e viene insulta… - trash_italiano : I video che in questi giorni girano su Marco Bellavia li abbiamo visti tutti. E non c'è UN SINGOLO MOTIVO VALIDO ch… - linda80863682 : RT @lushottie: raga un modo per smettere di guardare la diretta oggi è andare su Canale 67 e vedere Radio101! c’è giulia salemi che ha parl… - linda80863682 : RT @lushottie: Giulia Salemi che a RADIO101 dice “voglio dare un abbraccio a Marco Bellavia e dire che noi dei social stiamo tutti con lui,… -