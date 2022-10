Maratona Londra 2022 oggi in tv: orario e diretta streaming (Di domenica 2 ottobre 2022) Gli orari e le indicazioni per vedere in diretta la Maratona di Londra 2022, importante appuntamento di running nella capitale inglese. La competizione odierna assume ancora più rilevanza dopo che settimana scorsa, a Berlino, da Eliud Kipchoge, per cui a Londra ci si può attendere un tentativo di risposta da parte di Kenenisa Bekele, autentica star della specialità. L’evento si terrà nella mattinata di domenica 2 ottobre, con la gara femminile al via alle 10 italiane, mentre alle 10:40 scatterà la gara maschile, insieme agli amatori. La diretta della Maratona di Londra sarà affidata in Italia ad Eurosport 2, disponibile anche su Dazn e Sky. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Gli orari e le indicazioni per vedere inladi, importante appuntamento di running nella capitale inglese. La competizione odierna assume ancora più rilevanza dopo che settimana scorsa, a Berlino, da Eliud Kipchoge, per cui aci si può attendere un tentativo di risposta da parte di Kenenisa Bekele, autentica star della specialità. L’evento si terrà nella mattinata di domenica 2 ottobre, con la gara femminile al via alle 10 italiane, mentre alle 10:40 scatterà la gara maschile, insieme agli amatori. Ladelladisarà affidata in Italia ad Eurosport 2, disponibile anche su Dazn e Sky. SportFace.

zazoomblog : Atletica Bekele prova a illuminare la Maratona di Londra - #Atletica #Bekele #prova #illuminare - zazoomblog : Maratona di Londra,-LA DIRETTA STREAMING- ecco i protagonisti di domenica 2 ottobre - sakuraelisa1 : @flowerfornam Oh che bello ma sei a Londra ?? sei venuta per la maratona ?? - ilmiofootball33 : Istantanea dalla #BatCaverna [spoiler alert per la maratona di Londra femminile] - Motasemper : RT @TheWalkofFame2: “Bevi 8-10 pinte di birra la sera prima della gara. Hai capito? E non fare un solo passo, almeno 4 settimane prima dell… -