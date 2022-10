Lyman liberata 24 ore dopo la farsa di Putin (Di domenica 2 ottobre 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Le truppe ucraine hanno liberato ieri la città di Lyman, nel Donetsk, una regione definita da Putin ‘per sempre russa’ Un vero smacco per lo zar Putin! Solo 24 ore dopo la coreografica cerimonia celebrativa dell’annessione di quattro regioni ucraine alla #Russia, la città di Lyman, nel Donetsk, é stata riconquistata dalle truppe di Kiev. L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di domenica 2 ottobre 2022) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Le truppe ucraine hanno liberato ieri la città di, nel Donetsk, una regione definita da‘per sempre russa’ Un vero smacco per lo zar! Solo 24 orela coreografica cerimonia celebrativa dell’annessione di quattro regioni ucraine alla #Russia, la città di, nel Donetsk, é stata riconquistata dalle truppe di Kiev. L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

