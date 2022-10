«Lyman è completamente liberata» | l’annuncio di Zelensky dopo il ritiro delle truppe russe – Il video

GiovaQuez : Zelensky: 'Lyman è completamente libera dalle truppe russe' #UkraineWar - ERivetta : RT @Gianl1974: Zelensky: Lyman è completamente liberata 'Alle 12:30, Lyman è stata completamente sgomberata. Grazie ai nostri militari', ha… - esseffesse : RT @GiovaQuez: Zelensky: 'Lyman è completamente libera dalle truppe russe' #UkraineWar - MaxPar55 : RT @Gianl1974: Zelensky: Lyman è completamente liberata 'Alle 12:30, Lyman è stata completamente sgomberata. Grazie ai nostri militari', ha… - rpalazzolo : RT @GiovaQuez: Zelensky: 'Lyman è completamente libera dalle truppe russe' #UkraineWar -

Mentretornava in mani ucraine, lui era impegnato nel discorso sull'annessione delle regioni di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson (che l'esercito russo non controlla) dopo ..."Dalle 12:30 (le 11:30 in Italia)liberata . Grazie al nostro esercito!": questo l'annuncio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video pubblicato sui social. Nella città strategica nell'Est del Paese, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...2 Ott 2022 12:42 Zelensky: “Lyman è completamente libera dalle truppe russe” “Lyman è completamente libera dalle truppe russe”: lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La riconquista ...