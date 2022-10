L’ultimo assurdo effetto della guerra tra Coni e governo: Malagò si crea il suo registro nazionale dello sport (Di domenica 2 ottobre 2022) Due enti, due presidenti, due uffici a doppio di tutto. Adesso persino due registri, praticamente identici, ma differenti. L’assurda battaglia di potere tra il Coni e sport e Salute (cioè il governo) prosegue senza tregua, e continua a generare storture che danneggiano il movimento. L’ultima, riguardo la piattaforma dove società e associazioni devono registrarsi per vedersi riconosciuto il loro ruolo: il governo nell’ultima riforma lo ha trasferito al Dipartimento di Palazzo Chigi. Giovanni Malagò per tutta risposta se n’è creato un altro, parallelo a quello governativo, che genererà solo confusione e aggravi per le affiliate. Sta succedendo quello che tutti temevano al momento del varo della riforma dello sport, voluta dall’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 ottobre 2022) Due enti, due presidenti, due uffici a doppio di tutto. Adesso persino due registri, praticamente identici, ma differenti. L’assurda battaglia di potere tra ile Salute (cioè il) prosegue senza tregua, e continua a generare storture che danneggiano il movimento. L’ultima, riguardo la piattaforma dove società e associazioni devono registrarsi per vedersi riconosciuto il loro ruolo: ilnell’ultima riforma lo ha trasferito al Dipartimento di Palazzo Chigi. Giovanniper tutta risposta se n’èto un altro, parallelo a quello governativo, che genererà solo confusione e aggravi per le affiliate. Sta succedendo quello che tutti temevano al momento del varoriforma, voluta dall’ex ...

