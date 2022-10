Liverani a rischio esonero? Ecco la situazione del tecnico del Cagliari

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 ottobre 2022)lain casae serischia l’: i dettagli e le ultime novità Ildi Fabionel match di ieri contro il Venezia ha raccolto la terza sconfitta in sette partite, la seconda consecutiva in casa. Come scrive La Gazzetta dello Sport,rischia, ma lo stessoha ammesso che se si dovesse cambiare qualcosa ora sarebbero da cambiare tutti i giocatori in campo compreso l’allenatore. Al momento in casanon filtra aria diper ilromano, ma la sensazione è che la gara contro il Genoa di venerdì può diventare decisiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.