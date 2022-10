LIVE – MotoGP, GP Thailandia 2022: la gara in DIRETTA (Di domenica 2 ottobre 2022) La DIRETTA LIVE scritta della gara del Gran Premio di Thailandia, valevole per il sedicesimo appuntamento della stagione 2022 di MotoGP. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista sul circuito di Buriram alle ore 10 di domenica 2 ottobre. Sarà Marco Bezzecchi a partire davanti a tutti, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP di Thailandia con aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. COME VEDERE LA gara IN DIRETTA Segui il LIVE su Sportface.it Classifica top-5 in DIRETTA Miller OLIVEira Bagnaia M. ... Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Lascritta delladel Gran Premio di, valevole per il sedicesimo appuntamento della stagionedi. Dopo il warm-up, i piloti scenderanno in pista sul circuito di Buriram alle ore 10 di domenica 2 ottobre. Sarà Marco Bezzecchi a partire davanti a tutti, dopo aver conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato. Sportface.it seguirà tutta la programmazione del GP dicon aggiornamenti in tempo reale tramite dirette scritte, risultati al termine delle sessioni e approfondimenti. COME VEDERE LAINSegui ilsu Sportface.it Classifica top-5 inMiller Oira Bagnaia M. ...

SkySportMotoGP : ?? Pecco apre bene: suo il warm up 4? Ducati davanti: alle spalle di Bagnaia ci sono Marini, Zarco e Bastianini. Pis… - SkySportMotoGP : ?? MOTO3, FOGGIA DETTA LEGGE Dominio assoluto a Buriram, sul podio anche Sasaki e Rossi ?? Ora la Moto2: gara alle 8.… - SkySportMotoGP : ?? MOTO2 SOTTO IL DILUVIO Pista impraticable, bandiera rossa. 5 giri per chiudere la gara, c'è Arbolino davanti a tu… - news_bologna : Motogp, la gara live. Incubo pioggia in Thailandia - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: PARTITI! MotoGP LIVE su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, Bezzecchi dalla pole IL LIVE ? -