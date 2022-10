LIVE MotoGP | GP Thailandia 2022 in DIRETTA | pioggia incessante | partenza rinviata

(Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.01 Al momento non si hanno comunicazioni sull’orario di. Piove troppo, la pista è impraticabile. Non si può fare altro che attendere. 9.58 Il cielo è completamente coperto, potrebbe piovere a lungo. 9.55 Ora è tornato a piovere tantissimo. Ripetiamo: a Buriram è quasi sempre così. Qualche anno fa una gara di Superbike iniziò dopo circa 4 ore di attesa. 9.52 Lafa parte del gioco: bisogna saper guidare anche sul bagnato per vincere un Mondiale. Servirà sangue freddo, soprattutto nei primi giri. 9.49 Al momento sta ancora piovendo, ma con minore intensità. 9.48 Davide Tardozzi: “Secondo le nostre informazioni non dovrebbe più piovere, ma in questi paesi è difficile fare previsioni“. 9.45 Intanto godetevi l’Inno di Mameli per la vittoria di Tony Arbolino in ...

Incognita meteo su Buriram, partenza rinviata. Bezzecchi in pole, Pecco terzo davanti a Quartararo. Moto3, vince Foggia. Successo di Arbolino in Moto2