LIVE MotoGP | GP Thailandia 2022 in DIRETTA | ha smesso di piovere | si parte alle 10 55!

Leggi su oasport

(Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.36 Franco Morbidelli il primo a scendere in pista. 10.36 La pit-lane rimarrà aperta per 10 minuti. 10.35 Aperta la pit-lane! 10.32 Ecco il raggio di sole comparso a Buriram. We’re not gonna say it because we don’t want to jinx it, but… #ThaiGP pic.twitter.com/zNwHfKVPmL —(@) October 2,10.31 Nei primi giri sarà importante non prendersi eccessivi rischi, poi le condizioni dell’asfalto andranno migliorando, ma probabilmente non a tal punto da montare le slick. 10.29 Per i piloti ora saranno fondamentali i due giri da effettuare in pista prima di andare a posizionarsi sulla griglia dinza. Dovranno prendere confidenza con l’asfalto bagnato. Per tutto il fine settimana si è corso sempre sull’asciutto. 10.27 UFFICIALE: ...