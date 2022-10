LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: Bagnaia vola nel warm-up, alle 10.00 la gara (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.04 Ducati si conferma in grande spolvero anche sul passo in condizioni di pista asciutta, tuttavia le previsioni meteo non sono incoraggianti ed è concreta la possibilità di una gara bagnata. 6.03 Di seguito la top10 del warm-up a Buriram: 1 63 F. Bagnaia 1:30.360 2 10 L. MARINI +0.202 3 5 J. ZARCO +0.225 4 23 E. BASTIANINI +0.376 5 88 M. OLIVEIRA +0.536 6 20 F. QUARTARARO +0.556 7 89 J. MARTIN +0.629 8 12 M. VIÑALES +0.652 9 41 A. ESPARGARO +0.657 10 42 A. RINS +0.697 6.01 Marini! 1’30?562 all’ultimo giro della sessione e seconda posizione a 202 millesimi da Bagnaia. 4° Bastianini, 6° Quartararo e 9° Aleix Espargarò. 6.00 ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.04 Ducati si conferma in grande spolvero anche sul passo in condizioni di pista asciutta, tuttavia le previsioni meteo non sono incoraggianti ed è concreta la possibilità di unabagnata. 6.03 Di seguito la top10 del-up a Buriram: 1 63 F.1:30.360 2 10 L. MARINI +0.202 3 5 J. ZARCO +0.225 4 23 E. BASTIANINI +0.376 5 88 M. OIRA +0.536 6 20 F. QUARTARARO +0.556 7 89 J. MARTIN +0.629 8 12 M. VIÑALES +0.652 9 41 A. ESPARGARO +0.657 10 42 A. RINS +0.697 6.01 Marini! 1’30?562 all’ultimo giro della sessione e seconda posizione a 202 millesimi da. 4° Bastianini, 6° Quartararo e 9° Aleix Espargarò. 6.00 ...

