LIVE Moto3, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: Foggia e Rossi si contendono il successo, ritiro per Garcia (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3 Rossi cede il passo a Sasaki. Attenzione al giapponese che ora minaccia Foggia. -4 Foggia ha dominato la scena, ma non è stato in grado di scremare completamente la prova. Rossi resta infatti secondo. -5 Riccardo Rossi si avvicina a Dennis Foggia. Duello italiano in Thailandia! -6 Foggia mantiene un piccolo scarto su Rossi, perfetto sin dal via quest’oggi. Attenzione, invece, a Guevara che è sesto davanti a Migno. -7 Ancora due decimi di Foggia sulla concorrenza, Rossi e Sasaki inseguono il centauro di Leopard. -8 Foggia tenta di scappare insieme a Rossi e Sasaki. Guevara si colloca in 7a ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-3cede il passo a Sasaki. Attenzione al giapponese che ora minaccia. -4ha dominato la scena, ma non è stato in grado di scremare completamente la prova.resta infatti secondo. -5 Riccardosi avvicina a Dennis. Duello italiano in! -6mantiene un piccolo scarto su, perfetto sin dal via quest’oggi. Attenzione, invece, a Guevara che è sesto davanti a Migno. -7 Ancora due decimi disulla concorrenza,e Sasaki inseguono il centauro di Leopard. -8tenta di scappare insieme ae Sasaki. Guevara si colloca in 7a ...

