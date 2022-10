LIVE Moto3, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: Dennis Foggia insegue il successo, si parte a Buriram! (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -22 Foggia prova a scremare il gruppo, Guevara sta già tornando in lizza per un posto nella Top5. Tutti sono rimasti molto accorti al via di una prova tutta da vivere. -22 Foggia mantiene il primato al termine del primo tratto della pista davanti a Nepa. Ottimo spunto da parte degli itlaiani 7.00 Bandiera verde! Si parte a Buriram con i protagonisti del Mondiale Moto3! 6.57 I protagonisti restano soli in griglia di partenza. Foggia guida il gruppo, mentre Guevara dovrà scattare dall’11a piazza dopo una qualifica difficile. 6.55 La griglia di partenza del GP di Thailandia: 1 7 D. Foggia 1:42.077 2 5 J. ... Leggi su oasport (Di domenica 2 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-22prova a scremare il gruppo, Guevara sta già tornando in lizza per un posto nella Top5. Tutti sono rimasti molto accorti al via di una prova tutta da vivere. -22mantiene il primato al termine del primo tratto della pista davanti a Nepa. Ottimo spunto dadegli itlaiani 7.00 Bandiera verde! Sia Buriram con i protagonisti del Mondiale! 6.57 I protagonisti restano soli in griglia dinza.guida il gruppo, mentre Guevara dovrà scattare dall’11a piazza dopo una qualifica difficile. 6.55 La griglia dinza del GP di: 1 7 D.1:42.077 2 5 J. ...

SkySport : RT @SkySportMotoGP: ?? Moto3: ora la gara in Thailandia LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208 #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #ThaiGP #Moto3 ht… - SkySportMotoGP : ?? Moto3: ora la gara in Thailandia LIVE su Sky Sport MotoGP, canale 208 #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP #ThaiGP #Moto3 - SSportNetwork : #SaturdayFever #ThailandGP #MotoGP Prima #pole in carriera per #Bezzecchi, #Bagnaia terzo davanti a #Quartararo. In… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline Indietro il leader della classifica iridata @IzanGuevara , così come… - motograndprixit : #Moto3 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline Indietro il leader della classifica iridata @IzanGuevara , così co… -