L'italiano che ha fatto l'osservatore per i referendum in Ucraina: «Voto Lega e sto con Putin, il voto era regolare»

Giuseppe Luca Genovese, 41 anni, siciliano di Gela, ha fatto parte dei 13 osservatori italiani per i referendum sui territori occupati dell'Ucraina. Lo ha fatto su invito delll'autoproclamato ambasciatore italiano nell'altrettanto autoproclamata Repubblica indipendente dell'Abkhazia Vito Grittani. È stato scortato dai russi in alcuni seggi di Lugansk e Donetsk. «La situazione — dice adesso, al ritorno in Italia — era molto tranquilla. Certo, c'è un clima particolare. Ma le operazioni sono state regolari». La Tass, citando la sua presenza, lo ha presentato come "membro del comitato internazionale della Lega Nord". Lui dice di non essere nemmeno iscritto al Carroccio ma di essere un simpatizzante. E sulle operazioni di voto sostiene che è andato tutto liscio:

