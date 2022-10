Lega, terremoto Bossi: lancia il Comitato del Nord (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo il tracollo elettorale del 25 settembre, che ha portato la Lega di Matteo Salvini a dimezzare i propri voti rispetto al 2018, non sembra porsi la parola fine alle grane del segretario del Carroccio. Le dichiarazioni dell’ex presidente della Lombardia, Roberto Maroni, sul cambio di leadership; l’indiscrezione di numerosi quotidiani italiani, secondo i quali il Capitano vedrebbe sfumato il Viminale nel prossimo governo Meloni; il crollo elettorale nelle roccaforti Veneto e Lombardia: sono solo alcune delle questioni principali che ruotano attorno alla sede di Via Bellerio a Milano. Dalla giornata di ieri, arriva un’altra brutta notizia, segno di un’oggettiva presenza di faide nel movimento: Umberto Bossi, il fondatore del partito, ha dato vita alla prima corrente leghista. È un ritorno alle origini: un Carroccio autonomista, secessionista, che ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 2 ottobre 2022) Dopo il tracollo elettorale del 25 settembre, che ha portato ladi Matteo Salvini a dimezzare i propri voti rispetto al 2018, non sembra porsi la parola fine alle grane del segretario del Carroccio. Le dichiarazioni dell’ex presidente della Lombardia, Roberto Maroni, sul cambio di leadership; l’indiscrezione di numerosi quotidiani italiani, secondo i quali il Capitano vedrebbe sfumato il Viminale nel prossimo governo Meloni; il crollo elettorale nelle roccaforti Veneto e Lombardia: sono solo alcune delle questioni principali che ruotano attorno alla sede di Via Bellerio a Milano. Dalla giornata di ieri, arriva un’altra brutta notizia, segno di un’oggettiva presenza di faide nel movimento: Umberto, il fondatore del partito, ha dato vita alla prima corrente leghista. È un ritorno alle origini: un Carroccio autonomista, secessionista, che ...

